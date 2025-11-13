南陽市によりますと、13日の午前0時30分頃、山形県南陽市砂塚地内で県道を横断するクマが目撃されました。クマの体長1メートル弱とみられています。 【写真を見る】県道を横断するクマ目撃南陽市砂塚市が注意呼びかけ（山形） 現場は梨郷工業団地から南に400メートル付近の場所です。 市が注意を呼びかけています。