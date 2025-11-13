公然わいせつの疑いで逮捕され、その後釈放されていた「STARTO ENTERTAINMENT」所属のアイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー・草間リチャード敬太さんが13日、略式起訴されました。捜査関係者によりますと、旧ジャニーズ事務所のタレントらが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」のアイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー、草間リチャード敬太さん（29）は、10月4日早朝、東京・新宿のビルの出入り口付近で下半身を露出したと