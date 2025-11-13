多摩川ボートの6日間開催「第9回住信SBIネット銀行賞」は、13日に5日目が行われた。当地看板クラスの73号機を味方につけて、初日からパワーを見せつけてきた平田健之佑（38＝三重）が準優勝戦10Rをインから逃げ切って、優勝戦進出一番乗りを決めた。前検日から「足には余裕があった」と手応えを得ており、予選道中もピットで評判の足色。危なげなく白星をマークした準優後も「足的にはバッチリ」と落ち着いた表情が印象的だ