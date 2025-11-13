東京都は１３日、インフルエンザの流行警報を出した。１１月までに警報が出るのは２００９年１０月以来、１６シーズンぶり。都内の小中高校や幼稚園では９月１日〜今月９日、インフルエンザが原因とみられる臨時休業が１１２５件発生し、昨年の同時期（９９件）の１１倍に達している。都によると、直近１週間（３〜９日）に定点医療機関から報告された患者数が、３１保健所のうち１２保健所（都内人口の４６％）の管内で「１機