友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場の理不尽な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞なにかとマウントをとってくる幼馴染…。恋愛の話でも上から目線でアドバイスをされます。この後さらにヒートアップし、まさかの展開に…？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB