インフルエンザの感染が増加傾向 11月3日(月)～9日(日)の熊本県内のインフルエンザ感染の報告数は、585件（一定点あたり8.13）で、前の週から271件増加しました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 全国では前の週時点で注意報レベルに達していて、県内でも複数の学校でインフルエンザによる学級・学年閉鎖が発生し、その学校数は増加しています。 熊本県は、去年の報告数が605件（一定点