【モデルプレス＝2025/11/13】お笑いコンビ・ジャングルポケットの元メンバーである斉藤慎二が2025年11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。同月12日に『FRIDAY』デジタルにて報じられた金銭トラブルについて言及した。【写真】ジャンポケ斉藤、バームクーヘン店で働く様子◆元ジャンポケ斉藤慎二、報道に言及4月より、群馬県で自身が携わるバームクーヘン店「バームSAITOU」にて盛況ぶりを見せていた斉藤。埼玉、千葉など関東圏