【モデルプレス＝2025/11/13】気象予報士の穂川果音が11月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳美人気象予報士「色っぽい」せんべろショット◆穂川果音、美肩全開のオフショル姿披露穂川は「夜は立ち飲みをやっていると聞いてお出かけしてきたよ」と美しい肩が際立つオフショルダーニット姿で、おでんを堪能している写真を投稿。「おでんと飲み物セットで1000円とや