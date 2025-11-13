HYBE傘下レーベルのADORが、事務所復帰の意思を遅れて明らかにしたNewJeansのミンジ、ハニ、ダニエルと個別面談を実施することがわかった。【解説】“2人”と“3人”…NewJeansのADOR復帰、今後の焦点11月13日、ADOR関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「メンバーの方々と個別面談の日程を調整している。円滑な協議が行われるよう最善を尽くす予定だ」と伝えた。前日の12日午後5時5分頃、ADORは専属契約問題をめぐって対立して