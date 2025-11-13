農家と消費者が日本の農業の危機的状況について共有を目指す「令和の百姓一揆・やまがた」。11月24日の開催を前に13日、実行委員会が会見を開き、「未来の食について考える第一歩にしたい」と思いを語りました。「農業守ろう！農村守ろう！国産守ろう！」令和の百姓一揆は、後継者不足や農家の所得の低さなど日本の農業の危機的な状況を訴え、農家と消費者の連携を強化しようとことし3月、都内で行われました。長井市の農家菅野