今日13日、大阪管区気象台は1か月予報を発表しました。それによると、近畿地方では、この先1か月の気温はほぼ平年並みの見込みです。ただ、1週目(11月15日から11月21日)は気温が平年より低くなるでしょう。2週目以降は平年並みの日が多く、晴れて朝晩と日中との寒暖差の大きい日が多い見込みです。急な寒さや一日の寒暖差で体調を崩さないようご注意ください。11月15日〜21日強い寒気が南下師走並みの寒さも高気圧に覆われやす