資料 香川県が11月定例県議会に提案する議案を発表しました。高校生のタブレット端末の購入費の補助は2026年度も継続する方針です。 香川県は2025年度の入学生から高校の授業で使うタブレット端末の購入費用を自己負担とし、上限付きで一部を補助しています。 2026年度も公立、私立ともに同じ額の補助を継続するほか、新たに特別支援学校の高等部の新入生に対しても補助することを決め、総額約2億6500万円を2026年度