本日13日、札幌管区気象台から最新の一か月予報が発表されました。向こう一週間の道内は、数日の周期で寒気が流れ込み、冷え込みの強まる日がありそうです。しかしその後は寒気の影響を受けにくく、気温は平年より高くなる見込みです。季節の歩みはゆっくりですが、例年では約3週間後には根雪が始まる時季となってくるなど、着実に本格的な冬へと向かっていきます。早めに雪や寒さの準備を進めましょう。1週目(11/15〜11/21)道内