山形県内の最新のガソリン価格は、レギュラー1リットルあたりの平均で180.4円で2週連続の値上がりとなりました。今後は、政府の補助金の増額で徐々に値下がりする見通しです。資源エネルギー庁によりますと11月10日時点で県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり180.4円で前の週より0.3円値上がりしました。値上がりは2週連続で、全国平均より6.9円高く鹿児島、長崎、鳥取に次いで全国4番目