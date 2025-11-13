MLB・ドジャースの大谷翔平選手は日本時間13日、今季最高の名場面をたたえる「レジェンダリー・モーメント賞」に選出されました。大谷選手はナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦、「1番・投手兼指名打者」で出場すると、打者として3本塁打、投手としては7回途中被安打2、10奪三振無失点で勝利投手となり、シリーズMVPを獲得しました。MLBの公式SNSでは「速報:大谷翔平の3本塁打、10奪三振のNLCS第4戦パフォーマンスが2025年の年間レ