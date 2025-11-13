巨人からドラフト６位指名を受けた浦和学院・藤井健翔内野手（１８）が１３日、東京都内で入団交渉に臨み、契約金３０００万円、年俸５４０万円（金額は推定）で合意した。“浦学のジャッジ”は米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジと同じ背番号「９９」に決まった。会見に同席した水野雄仁編成本部長は「将来の岡本和真のようなバッターになってもらいたくて獲得しました」と期待した。藤井は「軸になる打者になりたい