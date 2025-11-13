１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２９．３６ポイント（０．７３％）高の４０２９．５０ポイントと３日ぶりに反発した。見直し買いが優勢となる流れ。米中対立の警戒感後退や、中国の景気対策に対する期待感が改めて支えとなった。中国の金融政策を巡っては、一部ブローカーが金融緩和先送りの可能性に言及したものの、市場では預金準備率や政策金利の引き下げが依然期待されている。あす１４日に