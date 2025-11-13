テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１２日に放送され、フリーアナウンサー・森香澄が出演した。この日は、タレントでプロ雀士の岡田紗佳、さらば青春の光・東ブクロと３人でトークを繰り広げた。異性に「幻滅するポイント」の話題で、森アナは「クレーマー」と回答。「ＵｂｅｒＥａｔｓ（ウーバーイーツ）で返金を求める人。ちょっと不備があると確か返金できるんですよ。たぶん、ウーバー側の審査入るんですけど。確か