楽天グループが13日発表した2025年1〜9月期連結決算は、純損益が1512億円の赤字だった。1〜9月期の赤字は7年連続で、携帯電話事業が引き続き重荷となった。前年同期の1503億円より赤字幅はわずかに拡大した。本業のもうけを示す営業利益は13億円と、1〜9月期として19年以来6年ぶりに黒字転換した。携帯電話事業の赤字幅縮小が寄与した。売上高に当たる売上収益は、10.5％増の1兆7876億円だった。ふるさと納税の特典ポイント