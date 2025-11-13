ＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」の第７話が１２日、放送され、なつみ（森七菜）が大学で初めてできた友人に誘われ、ついにバイトを開始。ネットでは、この友人・あかりを演じる俳優について注目が集まっている。この日の「ひらやすみ」では、漫画の新人賞に落選し、お金がなくなったなつみが、美大の同級生・あかりに誘われて町の中華料理店でバイトをすることに。学校ではのんびりしているあかりだが、バイトの時はテキパキ。超仕