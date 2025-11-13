この冬、WEGOが贈る特別なニュース♡人気ボーイグループ・TWSがWEGO 2025 AUTUMN & WINTERのビジュアルモデルに起用され、季節を彩る特別コレクションがスタートしました。11月14日（金）からは、TWSらしさが詰まった「SPECIAL ORIGINAL ITEM」や撮り下ろしビジュアルをまとめた限定マガジンが登場。ファン必見の企画で、冬のファッションがさらに楽しくなりそうです♪ TWS×WEGOの限定アイテム