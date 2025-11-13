中国初の人型ロボット7S店（Sale、Spareparts、Service、Survey、Solution、Show、School）が11日、武漢東湖新技術開発区（通称・中国光谷）でオープンした。人型ロボット7S店の前で数十台の人型ロボットや犬型ロボットがダンスや太鼓演奏、獅子舞いなどを披露し、来店した人々を迎えた。展示ホールには工業製造や文化観光ガイド、ウエルネス・介護、特殊作業といった10種類以上のシーンをカバーする人型ロボットを独自に研究開発