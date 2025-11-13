熊や鹿が市街地に来る前にAIカメラが自動検知する「鳥獣侵入検知ソリューション」が登場近年、熊や鹿が市街地に出没するニュースが増えています。 Intelligence Design株式会社が、そんな被害を未然に防ぐ「熊や鹿などの鳥獣侵入検知ソリューション」の提供を開始しました。このシステムは、エッジAIカメラサービス「IDEA」とIPカメラを連携。AIが熊、鹿、猪、鳥などを自動で判別し、リアルタイムで検知します。 人に