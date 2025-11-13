福岡県警八幡東署は13日、北九州市八幡東区の高齢者固定電話に同日、日本郵政を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたが不正な荷物を送っている」「身に覚えがないなら被害届を出した方がいい」「警察にはこちらから連絡するので、警察から電話があったら出るように」などと言われる内容で、連続発生したという。