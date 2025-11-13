静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、自身の失職に伴う伊東市長選挙に立候補する意思を固めたことが11月13日に分かりました。田久保前市長は近く会見で出馬表明をする予定です。 【動画】失職した田久保真紀前市長が伊東市長選挙に出馬へ 近く会見を予定＝静岡・伊東市 学歴詐称疑惑が指摘される田久保真紀前伊東市長は市議会から2度不信任を議決され、10月31日をもって失職しました。 田久保前市長は来週にも会見を開く予定です