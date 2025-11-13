値札を貼りかえて、高級なエレキギターを激安で購入か…詐欺の疑いで４２歳の無職の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪府池田市に住む４２歳の無職の男です。警察によりますと男は今年２月、兵庫県伊丹市内のショッピングモールの店舗で、陳列されていた販売価格３９万６０００円のエレキギターに、別の７７００円のギターの値札を貼って価格を偽装し、購入した疑いがもたれています。その差額は、なんと