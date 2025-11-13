ウイルプラスホールディングス [東証Ｓ] が11月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比50.6％増の3.9億円に拡大したが、通期計画の22.4億円に対する進捗率は17.4％となり、5年平均の20.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→2.0％に改善した。 株探ニュース