ビールで地域を応援しようと、熊本市の熊本屋台村で「キリン一番搾りの日」が始まり、初日は一斉乾杯が行われ多くの人がビールを楽しみました。期間中に販売された「キリン一番搾り」の売上の一部が、熊本城の災害復旧支援金に寄付されます。このキャンペーンは12月31日までです。