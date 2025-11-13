東京市場まとめ 1.概況 日経平均は50円安の51,013円で寄付きました。前日の米国市場は高安まちまちとなり、日本市場も寄付きは前日終値付近で一進一退での推移となりました。10時ごろから株価指数先物の上昇につられ、上げ幅を急拡大すると10時18分に275円高の51,338円をつけ、本日の高値を更新しました。その後は伸び悩み、103円高の51,166円で前引けとなりました。後場は小動きで始まり、中ごろにかけて再び高値を目指しての推