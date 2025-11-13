タレントの小島瑠璃子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。2歳になった長男の近況をつづった。小島は「【少し前のある日の備忘録】」と書き出し、「仕事から帰ると坊（息子）が玄関に走ってきて指を折りたたんだ手を自慢げに見せてきた。坊はあと数日で2歳になる。『もうしゅぐ2しゃい！！』と叫んでいるのでどうやらこの手はチョキをしているつもりらしい」と“チョキ”をする長男の手元の写真を投稿。「母の知らな