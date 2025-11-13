日産自動車が、2028年3月に車両生産を終える神奈川県の追浜工場がある追浜地区で、約160人分の業務を残すことが13日分かった。樹脂成形や塗装など部品生産の一部に加え、輸出向け車両の排ガス検査などに充てる。