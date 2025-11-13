ソフトバンクの中学生硬式野球チームの初代監督に就任し、ポーズをとる嘉弥真氏＝13日、みずほペイペイドームソフトバンクは13日、新設した中学生の硬式野球チーム「福岡玄界灘ボーイズ」の初代監督に球団OBの嘉弥真新也氏（35）が就任すると発表した。小学生の指導経験がある嘉弥真氏は記者会見で「野球の技術もそうだが、人間的な面でもしっかり成長できるようにサポートしていきたい」と言葉に力を込めた。日本少年野球連盟