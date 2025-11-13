俳優の杉浦太陽が11日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのお食い初めで使用する真鯛を釣ったことを報告した。【映像】辻希美、黒の水着姿でホテルのプールを満喫この日、杉浦は「夢空のお食い初めの真鯛を釣りに」と報告。「釣れるかドキドキでしたが、立派なサイズの真鯛が釣れました」と安堵した様子でつづり、釣り上げた大きな真鯛の写真を公開した。続けて、釣った真鯛について「さばいて、数日寝かせ