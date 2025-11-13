第1日、8番でティーショットを放つ宮里優作。5アンダーで首位＝太平洋クラブ御殿場三井住友VISA太平洋マスターズ第1日（13日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝7262ヤード、パー70）ツアー通算7勝の宮里優作と、ともに未勝利の石坂友宏と山田大晟ら4人が65をマークして首位に並んだ。1打差の5位に小平智、堀川未来夢、米沢蓮ら5人がつけた。賞金ランキングトップの生源寺龍憲は68で回り、21位。昨年覇者の石川遼は71の61位、プロ転