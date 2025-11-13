沖縄本島地方では、きょう13日夜遅くから14日未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。すでに沖縄では記録的な大雨となっている所もあり、更なる大雨に厳重な警戒が必要です。■沖縄本島地方で「線状降水帯」おそれ台風26号は、きょう13日午前9時に東シナ海で温帯低気圧に変わりましたが、今夜からあす14日にかけて、この低気圧が前線を伴って沖縄〜奄美付近を通過する見込みです