鹿児島市の16歳の少年が、覚せい剤を所持していた疑いで、逮捕されました。 覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市に住む16歳の解体作業員の少年です。 鹿児島県警によりますと、少年は今年8月に鹿児島市内の路上で、乗っていたバイクから走行中のパトカーに生卵を投げつけたとして先月9日公務執行妨害の疑いで、逮捕されました。 逮捕後に留置施設の中で少年の所持品検査をしたところ、錠剤のような形の覚