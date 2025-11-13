【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用】 11月21日 発売予定 価格：55,000円 11月21日発売予定である「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」。本体言語が日本語のみとなる本機は、販売中の「PS5 デジタル・エディション」が価格72,980円なのに対し、価格55,000円と2万円近く安価になっている。 「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」は、11月1