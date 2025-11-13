侍ジャパンの一部投手陣が１３日、侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けて、同球場で練習した。中日・高橋、オリックス・曽谷、西武・隅田、日本ハム・北山、ソフトバンク・松本が参加した。北山は侍ジャパンのユニホーム姿でマウンドから投球練習。東京Ｄでは６月１９日の交流戦、巨人戦で９回１死から大城に本塁打を許すまでノーヒットノーランの快