鹿児島県伊佐市の高校で、スタントマンによる交通安全教室がありました。 交通安全教室が開かれたのは全校生徒124人の伊佐農林高校でJA共済連鹿児島が主催しました。 警察庁のまとめでは全国で去年1年間の自転車による死傷者数は6万5000人で、そのうち中高生の事故が2割を占めています。 この日は、スタントマンが車と自転車の事故などを再現しました。 また、携帯電話を使いながらやヘッドホン、傘さしながらの運転の危険性な