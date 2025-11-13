作業の負担軽減や人手不足の手助けなどをする最新の農業機器の展示会が、鹿児島市で開かれました。 スマート農業機器の展示会は鹿児島市が開いたものです。 農家の担い手不足や高齢化が課題となるなか、AIなどの技術を使って生産の向上につなげるスマート農業の普及が狙いです。 きょう13日は28のメーカーが、およそ40点の機器を展示し、実演もありました。 (記者)「こちらのセンサーを農業ハウ