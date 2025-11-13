関東はこの先晴れて、小春日和が多くなりそうです。週末の七五三や紅葉狩りも青空の下、行う事が出来るでしょう。来週は、冬型の気圧配置になり、風が強めに吹き、昼間も寒くなりそうです。冬支度は17日(月)までに行いましょう。土日は紅葉狩り日和関東北部は、紅葉が見頃を迎えています。15日(土)と16日(日)は晴れて、行楽日和になるでしょう。次の17日(月)からも晴れますが、風が強めに吹いて、紅葉が見頃を迎えている所では葉が