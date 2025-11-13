この先の東北地方は、17日(月)から18日(火)にかけて荒れた天気となりそうです。17日(月)は広く雨が降り、山沿いでは雪に変わる見込みです。18日(火)は日本海側を中心に雪が降り、平地でも積もるおそれがあります。太平洋側にも雪雲が流れ込み、仙台や福島では初雪となる可能性があります。14日(金)〜20日(水)18日は強い寒気流入仙台・福島で初雪の可能性も16日(日)にかけては、一時的に雨の降る所もありますが、広い範囲で晴れ