観音寺警察署 観音寺署は13日、香川県観音寺市大野原町の解体工の男（20）、観音寺市の男子高校生（17）、香川県の男子中学生（14）の3人を不同意性交等の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、3人は他の少年と共謀し、10月4日午後10時28分ごろから5日午後０時51分ごろまでの間、観音寺市の屋内で、SNSで知り合った女性（16）の胸をもむなどをした上、同意がないのに性交などを行った疑いです。 女性が母親と一緒に警