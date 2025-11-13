ポンド売り反応、英月次ＧＤＰがマイナスに落ち込む＝ロンドン為替 ロンドン朝方、一連の英経済統計発表を受けてポンドが売られている。特に反応したとみられるのが月次ＧＤＰの結果。９月にマイナス０．１％と市場予想変わらずを下回った。また、前回８月はプラス０．１％から変わらずに下方修正された。９月鉱工業生産や製造業生産も予想以上に減少している。 ポンドドルは1.3120付近から一時1.3101レベルまで下落。ポ