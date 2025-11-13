メインシナリオ…直近の安値圏から戻り歩調で推移している。陽線引けする日が多く、5日線などにサポートされて、一段と上値を追う展開となりそうだ。その場合の最初のポイントは、一目均衡表の雲の下限付近の1.1656となる。ここを抜けて来ると、10月28日の高値1.1669、1.1700ドルの節目、10月17日の高値1.1728などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の1.1538、1.1500ドルの節目、11月5日の安