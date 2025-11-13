メインシナリオ・・・10月30日の高値110.39円を上抜き、年初来の高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。きょう、昨年11月25日以来の高値水準となる110.64円まで一時上昇しており、昨年11月20日の高値111.56円を上抜けば、昨年7月30日の高値112.10円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、115円の節目や昨年7月19日の高値115.18円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の109.42円を