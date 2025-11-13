3Dピクセル武侠RPG『Wandering Sword（ワンダリングソード）』のPlayStation5版が2026年5月28日に、Nintendo Switch 2版およびNintendo Switch版が2026年に全世界向けに発売となる。現在、PlayStation Storeでダウンロード版を予約受付中だ。Wandering Sword | OUT NOW on Steam!：https://www.youtube.com/watch?v=s_TmuTcfMnwWandering Sword（PlayStation Store商品ページ）：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/1001