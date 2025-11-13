女子ゴルフの伊藤園レディースは14日から3日間、千葉・グレートアイランド倶楽部で開催される。メルセデスランク3位の河本結（27＝RICOH）は13日、プロアマ戦に出場して最終調整した。5週前のスタンレー・レディース・ホンダで今季2勝目を挙げてから、マスターズGCレディースで7位、樋口久子三菱電機レディースで2位、TOTOジャパンクラシックで10位と上位に名を連ねながら優勝まで届いかない、もどかしい試合が続いている。