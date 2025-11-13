メジャーリーグのレギュラーシーズンで最も活躍した投手に贈られるサイ・ヤング賞。惜しくも受賞を逃した山本投手ですが、本拠地ロサンゼルスの街中には山本投手の巨大広告が登場し、存在感がさらに増しています。ポストシーズンで2試合を完投し、ワールドシリーズの最終戦では優勝投手としてマウンドに立つなど、神がかり的な活躍を見せた山本投手。ファンたちは早くも来シーズンに期待を寄せています。「今シーズンは本当に素晴