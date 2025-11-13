13日朝、横浜市の店舗兼住宅内で30歳前後の女性が意識のない状態で見つかり、その後、死亡しました。警察は、同居する男性が何らかの事情を知っているとみて調べています。捜査関係者などによりますと、13日午前8時ごろ、横浜市神奈川区の店舗が併設された住宅から「人を殺した」などと110番通報があり、警察官が駆けつけると、30歳前後の女性が室内で意識のない状態で倒れているのが見つかったということです。女性は病院に搬送さ